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Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
07 липня 2026, 08:35

Ракети, санкції та подвійні стандарти: що дозволяє РФ продовжувати війну

07 липня 2026, 08:35
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Бути напіввагітним – вибираючи між "веденням бізнесу" і наслідками – не вийде. Бо такий вибір тільки збільшує можливості Москви
Бути напіввагітним – вибираючи між "веденням бізнесу" і наслідками – не вийде. Бо такий вибір тільки збільшує можливості Москви
Фото: duflu
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На російську балістику можна подивитися з іншої сторони. Якби у них не було західних компонентів, ніяких ракет вони б не змогли виготовляти.

А так – з однієї сторони ми маємо відсутність жорсткого контролю за потраплянням на росію мікросхем і чипів, з іншої – відсутність у західних партнерів можливостей передачі антибалістичних ракет, які можуть російські ракети збивати.

В цьому і є найбільша проблема, як ще декілька років тому була з так званим тіньовим флотом росії. Хоч всі розуміли, звідки йдуть танкери і хто на цьому заробляли. Але робили вигляд, що санкції працюють.

Бути напіввагітним – вибираючи між "веденням бізнесу" і наслідками – не вийде. Бо такий вибір тільки збільшує можливості Москви, а не зменшує їх. Отримуючи тимчасову вигоду, в стратегічному плані наші партнери прогрАють. Бо не давши по зубах Путіну у 2022-му, вони лише розтягнули у часі і війну, і витрати на неї.

От тільки що з цим робити – рецепту немає. Крім радикального перегляду підходів до будь-яких "економічних" контактів з росією. Хоча б на найближчий рік. Інакше це балансування призведе до ще більшої ескалації.

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Україна РФ війна санкції обстріли ракета технології партнери Путін
 
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