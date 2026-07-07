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07 липня 2026, 18:45

Пожежу у Чорнобильській зоні локалізовано: ситуація стабілізувалася

07 липня 2026, 18:45
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Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник
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Рятувальники локалізували усі осередки займання, спричинених падінням російських безпілотників у Чорнобильській зоні відчуження

Про це повідомив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, передає RegioNews.

Пожежна ситуація на території Чорнобильського заповідника стабілізувалася. Усі осередки пожеж локалізовані. На окремих ділянках ще спостерігається тління пеньків і торфовищ. Ці процеси перебувають під постійним контролем пожежних підрозділів, ідеться у повідомленні.

Понад тиждень із вогнем безперервно боролися підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежної охорони державного спеціалізованого підприємства "Північна пуща", працівники Чорнобильського заповідника та фахівці інших підприємств сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Як зазначили в заповіднику, аби не допустити поширення вогню, вони працювали цілодобово у складних умовах спеки, сильного вітру й задимлення.

Важливим чинником стабілізації ситуації стала зміна погодних умов, яка у поєднанні з безперервною роботою всіх залучених підрозділів дала змогу локалізувати пожежі, зазначили в заповіднику.

Нагадаємо, що у Чорнобильській зоні відчуження рятувальники борються з вогняним смерчем.

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