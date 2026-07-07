Депутат із Прикарпаття привласнив мільйони із зарплат освітян: отримав 9 років тюрми

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Депутата Загвіздянської сільської ради на Івано-Франківщині засудили до 9 років позбавлення волі за привласнення понад 2,5 млн грн із зарплатного фонду працівників освіти

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, 35-річний депутат у 2021-2023 роках працював бухгалтером у трьох навчальних закладах. У частині з них він був працевлаштований неофіційно.

Маючи доступ до фінансової документації, чоловік, за версією обвинувачення, підробляв зарплатні відомості та нараховував завищені виплати собі й родичам, яких фіктивно оформив на роботу в закладах освіти.

Таким чином із фонду оплати праці освітян було привласнено понад 2,5 млн грн.

Схему викрив один із директорів навчального закладу. Після цього депутат виїхав за кордон і майже рік перебував у міжнародному розшуку. Наприкінці 2025 року його затримали у Чехії та екстрадували в Україну.

У суді чоловік визнав провину частково. Він заявив, що не планував злочин заздалегідь, а пояснив свої дії тим, що "не встояв перед спокусою" через відсутність належного фінансового контролю з боку керівництва закладів.

Прокуратура зазначила, що надала суду достатньо доказів, які підтверджують вину депутата за всіма інкримінованими статтями.

Суд також призначив чоловікові конфіскацію всього належного йому майна та заборонив протягом трьох років обіймати посади, пов’язані з фінансовим, податковим і управлінським обліком або фінансово-господарською діяльністю.

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