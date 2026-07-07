Напад на поліцейського у Хмельницькому: правоохоронці затримали зловмисника

Фото: поліція Хмельницької області

У Хмельницькому чоловік поранив поліцейського гострим предметом під час перевірки документів

Про це повідомляється на сайті Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області, передає RegioNews .

Зазначається, що подія сталася близько 10:40 на вулиці С. Бандери. Під час перевірки документів невідомим гострим предметом було поранено співробітника поліції.

За даними правоохоронців, нападник одразу втік із місця події. Поліція вже встановила особу чоловіка, наразі тривають заходи з його затримання.

Пораненого правоохоронця госпіталізували до лікарні.

Згодом поліція повідомила про затримання підозрюваного у пораненні правоохоронця. Ним виявився 52-річний місцевий житель.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) Кримінального кодексу.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що вночі 8 червня в місті Балаклія Харківської області під час спроби пограбування магазину 26-річний чоловік вчинив збройний опір поліцейським. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.