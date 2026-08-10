На Рівненщині мопедист травмував пенсіонерку на велосипеді, йому загрожує до 8 років тюрми

Фото: поліція Рівненської області

У Сарнах завершили досудове розслідування щодо 55-річного місцевого жителя, якого обвинувачують у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до тяжкого травмування велосипедистки

Про це повідомили в поліції Рівненської області, передає RegioNews .

Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 березня близько 08:00 на вулиці Технічній у Сарнах.

Слідчі встановили, що 55-річний сарненчанин, керуючи мопедом Zonder, перед зміною напрямку руху без наявних перешкод виїхав на ліву смугу руху. Там він допустив зіткнення з велосипедом, який рухався в попутному напрямку та саме виконував маневр повороту ліворуч.

Унаслідок аварії 72-річна жителька Сарн отримала тяжкі тілесні ушкодження. Медики діагностували у потерпілої множинні переломи кісток черепа, перелом ключиці, гематоми.

За даними правоохоронців, водій мопеда був тверезим.

За процесуального керівництва прокуратури чоловікові повідомили про підозру. Попри те, що він щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт передано до суду для розгляду справи по суті.

Нагадаємо, що у місті Березне Рівненського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 18-річний мотоцикліст.