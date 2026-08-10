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10 серпня 2026, 17:46

Конфлікт у Кам’янському закінчився тяжкими травмами: потерпілого госпіталізували

10 серпня 2026, 17:46
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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У Кам’янському поліцейські затримали 26-річного місцевого жителя, якого підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень 40-річному чоловікові під час конфлікту

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 6 серпня. Близько 04:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що до лікарні швидкої медичної допомоги доставили чоловіка з тяжкими травмами.

За попередніми даними, на одній із вулиць Кам’янського між двома знайомими виникла словесна суперечка, яка переросла у конфлікт. Під час сварки підозрюваний вдарив потерпілого по голові предметом, схожим на металеву трубу.

У ході першочергових слідчих дій правоохоронці встановили обставини події та затримали причетного до злочину. Ним виявився 26-річний знайомий потерпілого.

За погодженням із Кам’янською окружною прокуратурою чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що у Чернівцях затримали 53-річного чоловіка. Виявилось, що він жорстоко розправився із молодшим братом.

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