Україна вдарила по НПЗ у РФ на 1500 км: Зеленський прокоментував операції

Скриншот із відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що далекобійні операції Сил оборони є відповіддю на затягування Росією війни та обстріли українських міст і громад

Про це він написав у Фейсбук, передає RegioNews.

За його словами, в ніч на 25 червня українські підрозділи уразили нафтобазу "Полтавська" в Краснодарському краї РФ. Відстань до цілі становила близько 300 кілометрів від лінії фронту.

Також, як зазначив Зеленський, вранці Служба безпеки України здійснила ураження двох нафтопереробних заводів в Уфі – "Башнефть-Уфанефтехим" і "Башнефть-Новойл", які розташовані приблизно за 1500 кілометрів від лінії фронту.

"Наші далекобійні операції – це послідовні точні відповіді на затягування Росією війни та удари по українських містах і громадах", –заявив президент.

Він додав, що Україна "виконує план далекобійних санкцій" і подякував українським військовим за точність.

"Росіянам варто думати про справжню дипломатію, а не намагатися знову когось обдурити чи виграти час. Війну потрібно завершувати", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 23 червня підрозділи Сили безпілотних систем ЗСУ завдали ударів по понад 60 об'єктах у Криму та на інших тимчасово окупованих територіях України. Серед них – об’єкти ППО, логістична інфраструктура, паливні склади та енергетичні об’єкти.