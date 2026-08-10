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10 серпня 2026, 18:59

Жахлива ДТП на Рівненщині: 15-річний хлопець на мопеді врізався у бетонний паркан

10 серпня 2026, 18:59
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Фото: поліція Рівненської області
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На Рівненщині слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП, у якій тяжко травмувався неповнолітній мотоцикліст. Хлопець перебуває у реанімації в стані коми

Про це повідомили в поліції Рівненської області, передає RegioNews.

Аварія сталася 9 серпня близько 22:40 у селі Карпилівка на вулиці Миру.

За попередніми даними, 15-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Shineray, не впорався з керуванням та врізався у бетонний паркан.

Унаслідок зіткнення підліток отримав відкриту черепно-мозкову травму та забій головного мозку. Його у стані коми госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні в Рівному. Медики продовжують боротьбу за його життя.

Правоохоронці встановили, що мотоцикл не був зареєстрований у встановленому законодавством порядку, а хлопець ніколи не отримував посвідчення водія.

До того ж під час поїздки він був без мотошолома.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілому, слідчі розпочали досудове розслідування.

Транспортний засіб вилучено.

Нагадаємо, що у Сарнах завершили досудове розслідування щодо 55-річного місцевого жителя, якого обвинувачують у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до тяжкого травмування велосипедистки.

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