Жахлива ДТП на Рівненщині: 15-річний хлопець на мопеді врізався у бетонний паркан

Фото: поліція Рівненської області

На Рівненщині слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП, у якій тяжко травмувався неповнолітній мотоцикліст. Хлопець перебуває у реанімації в стані коми

Про це повідомили в поліції Рівненської області, передає RegioNews .

Аварія сталася 9 серпня близько 22:40 у селі Карпилівка на вулиці Миру.

За попередніми даними, 15-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Shineray, не впорався з керуванням та врізався у бетонний паркан.

Унаслідок зіткнення підліток отримав відкриту черепно-мозкову травму та забій головного мозку. Його у стані коми госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні в Рівному. Медики продовжують боротьбу за його життя.

Правоохоронці встановили, що мотоцикл не був зареєстрований у встановленому законодавством порядку, а хлопець ніколи не отримував посвідчення водія.

До того ж під час поїздки він був без мотошолома.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілому, слідчі розпочали досудове розслідування.

Транспортний засіб вилучено.

Нагадаємо, що у Сарнах завершили досудове розслідування щодо 55-річного місцевого жителя, якого обвинувачують у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до тяжкого травмування велосипедистки.