Забив до смерті палицею: у Дніпрі затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Дніпрі поліцейські затримали 37-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві 56-річного знайомого. За даними слідства, конфлікт між чоловіками стався у покинутій будівлі в Новокодацькому районі міста

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

За інформацією правоохоронців, 8 серпня до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка з тілесними ушкодженнями на території Новокодацького району Дніпра.

Слідчі встановили, що потерпілий перебував у покинутій будівлі разом із 37-річним чоловіком, де вони проводили час. Між ними виникла суперечка, яка переросла у бійку.

За версією слідства, підозрюваний завдав 56-річному чоловікові численних ударів дерев’яною палицею. Від отриманих травм потерпілий помер на місці, а нападник залишив місце злочину.

Правоохоронцям вдалося розшукати та затримати підозрюваного неподалік місця скоєння злочину. Під час слідчих дій поліцейські вилучили ймовірне знаряддя злочину — дерев’яну палицю.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що у місті Кам’янське Дніпропетровської області правоохоронці повідомили про підозру 41-річній жінці, яку підозрюють в умисному вбивстві свого співмешканця.