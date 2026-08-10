Фото: ДСНС

Удень 9 серпня, близько 14:20, у мікрорайоні Намив у Миколаєві сталася трагедія на водоймі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та ДСНС.

Підліток стрибнув з пірсу в Бузький лиман і зник під водою. На місце викликали рятувальників та поліцейських. У ході пошукової операції водолази виявили тіло 13-річного хлопця на дні річки, орієнтовно за 50 метрів від берега, та підняли його на сушу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України з приміткою "нещасний випадок".

Тіло загиблого направили на судмедекспертизу, правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії.

Нагадаємо, 9 серпня у Полтаві з річки Ворскла водолази дістали тіло 58-річного чоловіка. Загиблий перебував на дні річки на глибині близько 4 метрів.