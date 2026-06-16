Після різких заяв Лукашенко вибачився перед Зеленським

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Невизнаний низкою демократичних країн президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що залучення його країни до війни Росії проти України є неприйнятним

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу "Аль-Арабія", яке цитують білоруські медіа, передає RegioNews.

Лукашенко зазначив, що обговорював питання можливого залучення Білорусі до війни з президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, російська сторона нібито також не зацікавлена у прямій участі Мінська у бойових діях.

Він стверджує, що домовленість між сторонами полягає у недопущенні перенесення війни на територію Білорусі.

"Ми багато разів говорили про те, що абсолютно неприпустимо, щоб війна України з Росією перекинулася на територію Білорусі", – сказав Лукашенко.

Водночас він визнав, що Білорусь є вразливою у разі можливих ударів з боку України, оскільки ключові об’єкти інфраструктури можуть опинитися під загрозою.

Попри це, Лукашенко заявив, що Україні "абсолютно нічого боятися" з боку Білорусі. Коментуючи свої попередні різкі висловлювання на адресу Володимира Зеленського, він припустив, що"переборщив" і вибачився.

"Якщо Володимир Олександрович образився, я вибачаюся перед ним за ці слова", – зазначив він.

Водночас білоруський лідер додав, що українському президенту слід бути обережнішим у заявах і "не провокувати" Мінськ.

Нагадаємо, нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна не планує воювати із західними сусідами та Україною, однак готова відповісти на будь-які прояви агресії.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вкотре намагатиметься втягнути у свою війну Білорусь. За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України й налагодження артилерійських позицій.

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