Один із найбільших НПЗ Росії зупинив роботу після атаки дрона – ЗМІ

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Нафтопереробний завод NORSI компанії Lukoil, який є одним із найбільших у Росії, зупинив роботу після атаки українського безпілотника

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, передає RegioNews.

За даними співрозмовників агентства, внаслідок удару було пошкоджено установку первинної переробки нафти CDU-5 потужністю близько 12 тисяч метричних тонн на добу. Це становить приблизно чверть загальної виробничої потужності підприємства.

Попри це, джерела зазначають, що завод може частково відновити роботу найближчим часом за рахунок використання інших виробничих установок.

Завод розташований поблизу міста Кстово в Нижньогородській області РФ, приблизно за 450 кілометрів на схід від Москви. Підприємство здатне переробляти близько 15 мільйонів тонн сирої нафти на рік та виробляти значні обсяги пального, зокрема бензин, дизель, мазут і бітум.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, військові Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали успішних ударів по виробничих потужностях нафтопереробних підприємств групи "Башнафта" в російському місті Уфа. Ці цілі знаходяться на відстані 1500 кілометрів від державного кордону України.