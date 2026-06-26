СБУ посилює тиск на РФ: Зеленський затвердив 40-денну операцію

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський затвердив Службі безпеки України 40-денну операцію впливу на РФ з метою спонукання до закінчення війни

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Зеленський заслухав доповідь генерал-майора Євгенія Хмари, присвячену плану так званих "далекобійних санкцій", санкціям середньої дальності та результатам роботи Служби безпеки України на фронті.

За словами глави держави, він затвердив СБУ 40-денну операцію впливу на державу-агресора, метою якої є спонукання до припинення війни.

Зеленський зазначив, що СБУ впродовж останніх місяців демонструє високі показники захисту українських позицій на фронті завдяки застосуванню безпілотних систем різних типів.

Окремо він відзначив Центр спеціальних операцій "Альфа", який, за його словами, є одним із лідерів за результатами ураження особового складу та техніки російських окупаційних сил.

Також під час наради обговорювалися питання внутрішньої безпеки держави.

Нагадаємо, військові Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали успішних ударів по виробничих потужностях нафтопереробних підприємств групи "Башнафта" в російському місті Уфа. Ці цілі знаходяться на відстані 1500 кілометрів від державного кордону України.