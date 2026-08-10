21:55  10 серпня
У Києві чоловік підпалив авто Героя України
21:35  10 серпня
У Дніпрі та Житомирі активували Старлінки для росіян
20:12  10 серпня
На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів та атак з дронів загинула людина
UA | RU
UA | RU
10 серпня 2026, 17:40

На Харківщині чоловік до смерті забив кохану

10 серпня 2026, 17:40
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Харківській області судили чоловіка за вбивство. Виявилось, що він систематично бив співмешканку, а останнього побиття вона вже не пережила

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Злочин стався наприкінці липня 2024 року у місті Берестин. Жінка разом зі співмешканцем була у квартирі. Під час сварки він завдав їй численних ударів у голову та тулуб. В результаті її госпіталізували, провели операцію. Проте після візитів співмешканця до лікарні їй ставало гірше. За три тижні жінка померла в лікарні.

Сусіди та родичі підтвердили, що чоловік систематично її бив. Жінка намагалась приховати синці за окулярами. Раніше вона вже скаржилася правоохоронцям на дії співмешканця: він уже мав адміністративний протокол щодо вчинення домашнього насильства.

Суд призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Київській області затримали чоловіка, який вбив матір. Жінка померла внаслідок жорстокого побиття. Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прокуратура убивство Побиття
На Київщині чоловік знайшов у квартирі брата мертву людину
10 серпня 2026, 14:40
Удар ножем у груди: на Дніпропетровщині жінка вбила співмешканця та намагалася обдурити поліцію
05 серпня 2026, 19:45
15 років за жорстоке вбивство випускниці на Тернопільщині: апеляція відхилила скаргу захисту
05 серпня 2026, 18:58
Всі новини »
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
Актор Ахтем Сеітаблаєв зізнався, чому кинув наречену прямо перед весіллям
11 серпня 2026, 01:35
Блогерка Сімбочка потрапила в ДТП
11 серпня 2026, 00:55
Ведучий Юрій Горбунов розповів, хто у їхній родині з Осадчею заробляє більше
11 серпня 2026, 00:35
Ціни на дизель рухнули: як змінились цінники на АЗС
10 серпня 2026, 23:55
Гречка буде дорожчати: на які ціни чекати українцям
10 серпня 2026, 23:40
На Київщині загорілось підприємство: загинула людина
10 серпня 2026, 23:20
У Херсоні після ворожих авіаударів виникли перебої з водою та світлом
10 серпня 2026, 22:57
На Одещині під час бойового завдання розбився винищувач МіГ-29: пілот встиг катапультуватися
10 серпня 2026, 22:17
Масований удар по Дніпропетровщині: майже 60 обстрілів за день, є загиблий і поранені
10 серпня 2026, 21:55
У Києві чоловік підпалив авто Героя України
10 серпня 2026, 21:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Володимир Кудрицький
Геннадій Друзенко
Павло Казарін
Всі блоги »