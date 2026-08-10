На Харківщині чоловік до смерті забив кохану

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У Харківській області судили чоловіка за вбивство. Виявилось, що він систематично бив співмешканку, а останнього побиття вона вже не пережила

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Злочин стався наприкінці липня 2024 року у місті Берестин. Жінка разом зі співмешканцем була у квартирі. Під час сварки він завдав їй численних ударів у голову та тулуб. В результаті її госпіталізували, провели операцію. Проте після візитів співмешканця до лікарні їй ставало гірше. За три тижні жінка померла в лікарні.

Сусіди та родичі підтвердили, що чоловік систематично її бив. Жінка намагалась приховати синці за окулярами. Раніше вона вже скаржилася правоохоронцям на дії співмешканця: він уже мав адміністративний протокол щодо вчинення домашнього насильства.

Суд призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Київській області затримали чоловіка, який вбив матір. Жінка померла внаслідок жорстокого побиття. Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру.