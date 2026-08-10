Фото: поліція

ДТП сталася 8 серпня близько 05:25 у місті Сквира Білоцерківського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

56-річний водій автобуса Volvo на зупинці громадського транспорту виїхав на тротуар та збив 47-річну жінку. Потерпіла дістала травми, її госпіталізували до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, зранку 10 серпня у Києві Audi зіткнулася з вантажівкою. Загинули жінка та дворічна дитина.