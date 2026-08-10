На Київщині автобус виїхав на зупинку та збив жінку
ДТП сталася 8 серпня близько 05:25 у місті Сквира Білоцерківського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
56-річний водій автобуса Volvo на зупинці громадського транспорту виїхав на тротуар та збив 47-річну жінку. Потерпіла дістала травми, її госпіталізували до лікарні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, зранку 10 серпня у Києві Audi зіткнулася з вантажівкою. Загинули жінка та дворічна дитина.
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