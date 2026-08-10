Станція метро "Вокзальна". Фото: wikipedia

У Києві правоохоронці затримали двох чоловіків, які на станції метро "Вокзальна" викрали у пенсіонерки рюкзак з грошима

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Жінка заснула на лавці у вестибюлі підземки, залишивши поруч рюкзак, у якому було 6000 доларів, 140 канадських доларів та 160 євро (що дорівнює близько 280 тис. гривень).

Скориставшись ситуацією, зловмисники забрали рюкзак: один непомітно підхопив речі та передав спільнику, після чого обидва втекли.

Жінка звернулася до поліцейського на станції метрополітену.

Правоохоронці розшукали та затримали фігурантів – ними виявилися 40-річний киянин, раніше судимий за майнові злочини, та його спільник – 43-річний місцевий житель.

Зловмисникам оголосили підозру за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік спалив чужий мотоцикл Suzuki, намагаючись відкрити багажник. Зловмисника затримали.