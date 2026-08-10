У Харкові водій BMW з ознаками сп’яніння на смерть збив чоловіка на самокаті
У Харкові поліцейські затримали 18-річного водія автомобіля BMW, якого підозрюють у смертельній дорожньо-транспортній пригоді. За попередніми даними, юнак керував автомобілем з ознаками алкогольного сп’яніння
Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews.
Аварія сталася 10 серпня близько 05:30 на проспекті Байрона у Слобідському районі Харкова.
За попередньою інформацією слідства, 18-річний водій BMW 328i рухався проспектом та здійснив наїзд на 68-річного чоловіка, який перетинав проїжджу частину на самокаті в межах нерегульованого пішохідного переходу.
Унаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці події.
Правоохоронці затримали водія в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
На місці ДТП працювали слідчі з розслідування злочинів у сфері транспорту та працівники патрульної поліції.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння.
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.
Нагадаємо, що у Сарнах завершили досудове розслідування щодо 55-річного місцевого жителя, якого обвинувачують у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до тяжкого травмування велосипедистки.