У Харкові водій BMW з ознаками сп’яніння на смерть збив чоловіка на самокаті

Фото: поліція Харківської області

У Харкові поліцейські затримали 18-річного водія автомобіля BMW, якого підозрюють у смертельній дорожньо-транспортній пригоді. За попередніми даними, юнак керував автомобілем з ознаками алкогольного сп’яніння

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews .

Аварія сталася 10 серпня близько 05:30 на проспекті Байрона у Слобідському районі Харкова.

За попередньою інформацією слідства, 18-річний водій BMW 328i рухався проспектом та здійснив наїзд на 68-річного чоловіка, який перетинав проїжджу частину на самокаті в межах нерегульованого пішохідного переходу.

Унаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці події.

Правоохоронці затримали водія в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На місці ДТП працювали слідчі з розслідування злочинів у сфері транспорту та працівники патрульної поліції.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

Нагадаємо, що у Сарнах завершили досудове розслідування щодо 55-річного місцевого жителя, якого обвинувачують у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до тяжкого травмування велосипедистки.