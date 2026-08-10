На Харківщині трактор підірвався на вибухонебезпечному предметі: водій дивом уцілів
У Харківській області поліція встановлює обставини інциденту, під час якого трактор наїхав на вибухонебезпечний предмет. Подія сталася увечері 9 серпня поблизу села Явірське Донецької громади Ізюмського району
Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews.
За попередніми даними, під час руху ґрунтовою дорогою трактор наїхав на вибухонебезпечний предмет, який здетонував.
Унаслідок вибуху 29-річний водій не постраждав, однак трактор отримав механічні пошкодження.
Правоохоронці нагадують, що на територіях, які зазнавали бойових дій або російських обстрілів, небезпечно пересуватися неперевіреними польовими та лісовими дорогами.
У поліції також закликали громадян дотримуватися правил мінної безпеки та не наближатися до предметів, схожих на боєприпаси чи інші вибухонебезпечні об’єкти.
У разі виявлення підозрілого предмета необхідно:
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не підходити до нього;
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не торкатися;
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негайно повідомити про знахідку за номерами 101 або 102.
Правоохоронці наголошують, що знешкодженням вибухонебезпечних предметів мають займатися виключно фахівці, а будь-які спроби зробити це самостійно можуть становити смертельну небезпеку.
Нагадаємо, що у Бериславському районі вдень 25 червня мотоцикл із цивільними підірвався на міні. Внаслідок вибуху постраждали двоє осіб.