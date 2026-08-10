На Харківщині трактор підірвався на вибухонебезпечному предметі: водій дивом уцілів

Фото: поліція Харківської області

У Харківській області поліція встановлює обставини інциденту, під час якого трактор наїхав на вибухонебезпечний предмет. Подія сталася увечері 9 серпня поблизу села Явірське Донецької громади Ізюмського району

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews .

За попередніми даними, під час руху ґрунтовою дорогою трактор наїхав на вибухонебезпечний предмет, який здетонував.

Унаслідок вибуху 29-річний водій не постраждав, однак трактор отримав механічні пошкодження.

Правоохоронці нагадують, що на територіях, які зазнавали бойових дій або російських обстрілів, небезпечно пересуватися неперевіреними польовими та лісовими дорогами.

У поліції також закликали громадян дотримуватися правил мінної безпеки та не наближатися до предметів, схожих на боєприпаси чи інші вибухонебезпечні об’єкти.

У разі виявлення підозрілого предмета необхідно:

не підходити до нього;

не торкатися;

негайно повідомити про знахідку за номерами 101 або 102.

Правоохоронці наголошують, що знешкодженням вибухонебезпечних предметів мають займатися виключно фахівці, а будь-які спроби зробити це самостійно можуть становити смертельну небезпеку.

Нагадаємо, що у Бериславському районі вдень 25 червня мотоцикл із цивільними підірвався на міні. Внаслідок вибуху постраждали двоє осіб.