На Рівненщині судитимуть чоловіка за переправлення військовозобов’язаних через кордон за $20 тисяч

Фото: поліція Рівненської області

На Рівненщині завершили досудове розслідування щодо 22-річного жителя села Переброди, якого обвинувачують у сприянні незаконному перетину державного кордону двома чоловіками призовного віку. Матеріали кримінального провадження вже скеровано до суду

Про це повідомили в поліції Рівненської області, передає RegioNews .

За даними слідства, молодик пообіцяв військовозобов’язаним допомогти незаконно залишити територію України. Для цього він діяв спільно з іншими особами, яких наразі встановлюють правоохоронці.

Слідчі з’ясували, що спільники на двох мотоциклах Loncin прибули до одного із сіл Сарненської територіальної громади, де забрали своїх "клієнтів". Оминаючи офіційні пункти пропуску, 8 червня вони доставили чоловіків безпосередньо до державного кордону.

Саме там, за версією слідства, військовозобов’язані передали 22-річному фігуранту 20 тисяч доларів США за організацію незаконного виїзду з країни.

Правоохоронці затримали жителя Сарненського району в порядку статті 208 КПК України та повідомили йому про підозру.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Згодом він скористався правом на внесення застави та вийшов із-під варти.

У поліції також повідомили, що це не перший подібний епізод у біографії обвинуваченого. Наразі в суді вже перебуває інше кримінальне провадження щодо нього за фактом аналогічного злочину, вчиненого торік.

Нагадаємо, що у Чернівецькій області спроба незаконного перетину держкордону завершилася трагедією. Поблизу селища Красноїльськ прикордонники виявили тіло 47-річного чоловіка, який намагався втекти до Румунії.