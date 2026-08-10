Росія вдруге менш ніж за 12 годин атакувала Суми керованими авіабомбами

Фото: Сумська ОВА

Російські війська менш ніж за 12 годин вдруге завдали удару по Сумах керованими авіаційними бомбами. Під повторну атаку потрапила околиця міста, де зазнав значних пошкоджень приватний сектор

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає RegioNews .

За його словами, внаслідок удару значно пошкоджені житлові будинки у приватному секторі на околиці Сум.

Наразі у лікарні перебуває один постраждалий чоловік. Медики проводять обстеження та надають йому необхідну допомогу. За попередньою інформацією, отримані ушкодження не є тяжкими.

Ще одній людині медичну допомогу надали на місці без госпіталізації.

Також внаслідок російського авіаудару пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури та транспорт.

На місці події триває обстеження території та уточнення всіх наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, що внаслідок нічного російського удару керованими авіабомбами по Сумах постраждали 14 людей.