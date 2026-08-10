На Київщині підрядник "нагрівся" на капремонті дороги на понад 2,67 млн грн

Фото: Київська обласна прокуратура

На Київщині правоохоронці повідомили про підозру директору товариства з обмеженою відповідальністю, яке виконувало капітальний ремонт дорожнього покриття на території Студениківської громади Бориспільського району. Сума збитків, за даними слідства, становить понад 2,67 млн грн

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За інформацією слідства, керівник підприємства організував виконання дорожніх робіт з істотними порушеннями проєктно-кошторисної документації, державних будівельних норм та стандартів.

Проведена експертиза встановила низку невідповідностей асфальтобетонного покриття нормативним вимогам.

Зокрема:

рівень водонасичення був завищений;

коефіцієнт ущільнення виявився нижчим за встановлені норми;

склад асфальтобетонної суміші та її фізико-механічні характеристики не відповідали вимогам ДСТУ.

Попри неналежну якість виконаних робіт, підряднику було сплачено бюджетні кошти.

У прокуратурі зазначили, що внаслідок таких дій територіальній громаді в особі виконавчого комітету Студениківської сільської ради завдано майнової шкоди на суму понад 2,67 млн грн.

Директору підприємства повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, що у Києві отримав підозру колишній чиновник "Київзеленбуду". Йдеться про розкрадання 1,1 мільйона на реконструкції скверу.