Пошкоджено п'ять об'єктів: Лавра тимчасово закрита після обстрілу

Фото: пресслужба Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"

Територію Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" тимчасово зачинено для відвідувачів через суттєві пошкодження в результаті російського обстрілу

Про це повідомили у заповіднику, передає RegioNews.

Зазначається, що під час атаки російський ударний безпілотник влучив в Успенський собор, зокрема у Стефанівський приділ, що спричинило масштабну пожежу.

Також внаслідок повторного удару було пошкоджено Башту Іоанна Кушника – оборонну споруду XVII-XVIII століть, яка входить до фортифікаційного комплексу Верхньої Лаври.

У заповіднику наголосили, що через необхідність проведення аварійно-рятувальних робіт вхід на територію тимчасово обмежено. Про відновлення роботи повідомлять додатково.

Генеральний директор заповідника Максим Остапенко в ефірі програми "Сніданок з 1+1" повідомив, що внаслідок нічної атаки пошкоджено щонайменше п'ять об'єктів національного значення та кілька пам'яток місцевого значення. Найбільших руйнувань зазнав Успенський собор.

Наразі триває фіксація наслідків атаки та оцінка пошкоджень.

Як відомо, Києво-Печерська лавра входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та перебуває під міжнародним захистом.

Нагадаємо, в ніч на 15 червня російський ударний безпілотник Shahed влучив у вівтарну частину Успенського собору Києво-Печерської лаври. Одразу після атаки було евакуйовано сакральні цінності – стародавні ікони, антимінси та інші богослужбові предмети.