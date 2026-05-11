На Прикарпатті військовий із ножем накинувся на медиків та поліцію: в нього стріляли

Фото: Національна поліція

На Прикарпатті затримали чоловіка, який погрожував медикам. Відомо, що в нього був ніж

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

10 травня близько 22:00 медики повідомили поліції, що в селі Середній Березів невідомий поводиться з ними агресивно. Зазначалось, що чоловік погрожував медикам. Коли правоохоронці приїхали, то побачили чоловіка із ножем.

На правоохоронців чоловік спочатку не реагував, а потім кинувся з ножем на одного з них. Поліцейські здійснили попереджувальний постріл угору. Проте чоловік продовжив агресивні дії та наблизився до поліцейського з ножем. Поліцейський вистрелив йому в ногу, потім його затримали.

Виявилось, що це 29-річний військовий, який самовільно залишив військову частину. Він приїхав у гості до знайомої та перебував у стані алкогольного сп’яніння.

"За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Триває досудове розслідування", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Києві п'яний чоловік напав на медиків. "Швидку" для нього викликала небайдужа перехожа, але він поводився агресивно.