13:18  11 травня
У Дніпрі біля вокзалу напівоголений чоловік виліз на балкон і погрожує стрибнути
11:41  11 травня
Матір стала свідком: на Вінниччині чоловік зґвалтував 17-річну доньку
09:47  11 травня
На Волині двоє юнаків на мотоциклі врізалися в дерево: обоє загинули
UA | RU
UA | RU
11 травня 2026, 19:55

На Прикарпатті військовий із ножем накинувся на медиків та поліцію: в нього стріляли

11 травня 2026, 19:55
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Прикарпатті затримали чоловіка, який погрожував медикам. Відомо, що в нього був ніж

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

10 травня близько 22:00 медики повідомили поліції, що в селі Середній Березів невідомий поводиться з ними агресивно. Зазначалось, що чоловік погрожував медикам. Коли правоохоронці приїхали, то побачили чоловіка із ножем.

На правоохоронців чоловік спочатку не реагував, а потім кинувся з ножем на одного з них. Поліцейські здійснили попереджувальний постріл угору. Проте чоловік продовжив агресивні дії та наблизився до поліцейського з ножем. Поліцейський вистрелив йому в ногу, потім його затримали.

Виявилось, що це 29-річний військовий, який самовільно залишив військову частину. Він приїхав у гості до знайомої та перебував у стані алкогольного сп’яніння.

"За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Триває досудове розслідування", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Києві п'яний чоловік напав на медиків. "Швидку" для нього викликала небайдужа перехожа, але він поводився агресивно.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
напад Прикарпаття поліція
Оточили та вимагали документи: у Дніпрі чоловік накинувся на ТЦК із ножем
11 травня 2026, 16:15
Бійка зі стріляниною на Подолі в Києві: двоє учасників конфлікту отримали підозри
11 травня 2026, 09:59
У Києві росіянин з ножем напав на людину: чоловік впав з 11-го поверху
09 травня 2026, 13:55
Всі новини »
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
NYT підрахували, скільки часу знадобиться РФ для захоплення Донбасу
11 травня 2026, 19:53
Отруєння водою з криниці: на Кіровоградщині немовля госпіталізували з небезпечною хворобою
11 травня 2026, 19:41
Прийшов визволяти сина: до ТЦК у Хмельницькому прийшов ветеран із битою - що кажуть в ТЦК
11 травня 2026, 19:40
Нічна пожежа у Харкові: є загиблий, серед евакуйованих — троє дітей
11 травня 2026, 18:59
ДТП на трасі під Черкасами: Ford вилетів на зустрічну смугу, четверо людей у лікарні
11 травня 2026, 18:45
Роздавав партквитки окупантів у Щасті та Попасній: на Луганщині засуджено пропагандиста РФ
11 травня 2026, 18:19
У Тернополі чоловік отримав тяжкі травми на виробництві
11 травня 2026, 17:56
Південна сила духу: на Миколаївщині провели турнір для ветеранів
11 травня 2026, 17:35
Агрошахраї з Гостомеля ошукали іноземців на 30 мільйонів: деталі масштабної афери
11 травня 2026, 17:26
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Всі публікації »
Остап Дроздов
Ігор Луценко
Юрій Чевордов
Всі блоги »