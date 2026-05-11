11 травня 2026, 19:53

NYT підрахували, скільки часу знадобиться РФ для захоплення Донбасу

Фото: 24 ОМБр
Поточні темпи просування російської армії свідчать, що на повне захоплення Донеччини можуть піти десятки років.

Про це пише The New York Times з посиланням на аналіз ситуації на фронті, передає RegioNews.

Як зазначає видання, після просування наприкінці минулого року російські війська майже зупинилися на сході України, а на окремих ділянках втратили частину раніше зайнятих територій.

Однією з головних причин уповільнення наступу стали безпілотники. Дрони атакують техніку, логістичні маршрути та підрозділи забезпечення ще до їхнього виходу на позиції підтримки наступу.

Масове використання БпЛА призводить до формування на фронті так званих "сірих зон" — територій без чіткого контролю з боку будь-якої зі сторін.

Російська армія може застосовувати тактику проникнення та атакувати українські тили, однак це не забезпечує швидкого результату — російські війська фактично застрягли.

Як пише NYT, повний контроль над Донбасом залишається однією з умов Кремля для завершення війни. Водночас українські військові фіксують зростання активності російських сил на Донбасі та збільшення кількості спроб прориву.

Нагадаємо, що за квітень зафіксовано зростання втрат російських військ і ефективності українських ударних підрозділів. Загалом знищено або важко поранено 35 203 російських військових.

08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
