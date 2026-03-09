Смертельна ДТП у Черкасах: затриманий 23-річний водій Mustang
ДТП сталася вранці 8 березня на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Святотроїцької у Черкасах
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Попередньо, 23-річний водій Ford Mustang виїхав на перехрестя на забороняючий сигнал світлофора та протаранив Renault Logan.
Від отриманих травм 49-річний водій Renault помер на місці.
Поліцейські затримали водія Mustang та помістили його до ізолятора, а авто помістили на арештмайданчик.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ.
Винуватцю аварії загрожує від 3 до 8 років тюрми. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.
Нагадаємо, вранці 3 березня на Черкащині після зіткнення з вантажівкою автомобіль Renault Taliant вилетів у кювет. Водій легковика загинув на місці. Двоє його пасажирів отримали травми.