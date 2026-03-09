Патріарха Філарета госпіталізували: в ПЦУ закликали молитися
Патріарх Філарет потрапив до лікарні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну заяву Київської Митрополії ПЦУ.
"У зв'язку з погіршенням стану здоров'я через загострення хронічних хвороб Святійший Патріарх Філарет був госпіталізований у медичний заклад у Києві", – йдеться у повідомленні.
В ПЦУ закликали духовенство та вірян молитися за здоров'я Святішого патріарха Філарета.
Як повідомлялось, у серпні 2025 року в патріарха Філарета погіршився стан здоров'я. Зараз йому 97 років.
