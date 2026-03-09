Різке підняття цін на пальне потребує антикризових заходів

Я звісно, не претендую на експерта в ціноутворенні на пальне. Але цікавлюся міжнародною політикою та економікою

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Так от в багатьох країнах чітко усвідомлюють, що різке підняття ціни на пальне для споживачів (сподіваємося не на довгий період) потребує антикризових заходів урядів, щоб хоч якось збити ціни. Шляхи різні. І тимчасово акциз знижують, бо збільшення ціни дає також більший (неочікуваний податок). Десь намагаються збити за рахунок продажу на заправках, які контролює держава. Хтось зробив запаси (точно не наш випадок). Ну так, щоб взагалі нічого зразу не робити, а почекати, дозволяють собі хіба що Уряд США й… Український Кабінет Міністрів

