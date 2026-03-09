У Дніпрі відправили за ґрати жінку, яка готувала теракт

Ілюстративне фото

У Дніпрі суд визнав жінку винною у закінченому замаху на терористичний акт і незаконному носінні та зберіганні вибухового пристрою. Стало відомо, яке покарання вона отримала

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Восени минулого року жінка приїхала з Харкова до Дніпра. Слідуючи інструкціям співрозмовника в Telegram, вона провела візуальну розвідку щодо двох машин в одному з дворів у центрі міста. Потім вона забрала зі схрону рюкзак з пластиковим контейнером і прикріпленими до нього двома мобільними телефонами.

Відомо, що вона забрала нібито саморобний вибуховий пристрій. Коли жінка перевірила цей пристрій на працездатність, вона поклала це між машинами. Вибуху, на щастя, не сталось, проте по причинах, які не залежали від жінки.

Річ у тім, що правоохоронці раніше залучили іншу особу до кофіденційного співробітництва і зімітували обстановку злочину, виготовивши несправжній вибуховий пристрій. Тому коли жінка забирала рюкзак із "вибухівкою", насправді це вже фіксували правоохоронці на відео.

На суді вона заявила, що Telegram їй написав незнайомець і запропонував матеріальну допомогу. Спочатку він надсилав гроші, не просивши нічого взамін, проте згодом попросив щось перевезти з одного місця до іншого.

Суд призначив 7 років увʼязнення, але з урахуванням попереднього вироку за зберігання наркотиків визначив строк у 8 років.

Нагадаємо, раніше СБУ та Нацполіція запобігли теракту в центрі Харкова. Затримали 16-річного агента російської воєнної розвідки, який готував вибух у багатоповерховому будинку.