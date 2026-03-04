18:45  04 березня
167 тисяч випадків ГРВІ за тиждень: у яких регіонах найбільше хворих

З 23 лютого до 1 березня в Україні на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) захворіла 167 931 людина. Це на 4% менше, ніж за попередній тиждень

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що до лікарень госпіталізовано 4744 пацієнтів, серед них 2697 дітей.

Перевищення середнього рівня захворюваності зафіксовано у: Волинській, Житомирській та Хмельницькій областях.

Перевищення низького рівня у Закарпатській, Київській, Полтавській, Рівненській, Сумській та Черкаській областях.

У Києві та інших регіонах показники відповідають фоновому рівню ГРВІ.

Окрім того, протягом тижня зареєстровано 221 новий випадок захворювання на COVID-19, що на 12,8% перевищує показник попереднього тижня.

Нагадаємо, за даними фахівців, на Миколаївщині циркулює найважчий вид грипу. Він швидко мутує і може спричинити важкі ускладнення: пневмонію, дихальну недостатність чи навіть менінгіт.

Як відомо, в Україні з 29 вересня 2025 року офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який триватиме до 17 травня 2026 року.

