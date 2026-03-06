Ілюстративне фото: pixabay

Прокуратура повідомила про підозру лікарці однієї з комунальних лікарень столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Встановлено, що 61-річна киянка перебувала на стаціонарному лікуванні у психіатричному відділені медзакладу. Коли стан пацієнтки погіршився, її оглянула чергова лікарка. Згодом жінка почала втрачати свідомість, відбувся повторний огляд.

За кілька годин пацієнтка померла від гострого інфаркту та серцевої недостатності. Експертиза підтвердила: лікарка не діагностувала інфаркт вчасно, що й призвело до смерті жінки.

Дії медика кваліфікували як неналежне виконання професійних обов'язків (ч. 1 ст. 140 КК України). Їй загрожує до двох років позбавлення волі та заборона займатися медичною діяльністю терміном до п'яти років.

Нагадаємо, правоохоронці завершили розслідування та передали до суду справу стосовно двох акушерок-гінекологинь пологового відділення Острозької лікарні в Рівненській області. Їх звинувачують у недбалості, що призвела до загибелі новонародженої дівчинки.