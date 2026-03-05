12:39  05 березня
На Хмельниччині під час пожежі загинула жінка та троє її дітей
10:57  05 березня
У Львові СБУ та поліція перевірятимуть документи і авто до 9 березня
08:39  05 березня
Вбивство у Полтаві: підозрюваного заарештували на 60 діб
UA | RU
UA | RU
05 березня 2026, 14:57

Понад мільйон українців мають ожиріння або надлишкову вагу – НСЗУ

05 березня 2026, 14:57
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні понад 1 млн пацієнтів отримали діагноз "ожиріння" або "надлишкова вага"

Про це повідомила Національна служба здоров’я України (НСЗУ), передає RegioNews.

За даними Єдиної системи охорони здоров’я станом на 3 березня 2026 року серед людей, які мають такий діагноз:

  • до 18 років – 130 690 пацієнтів;
  • старше 18 років – 870 464 пацієнти;
  • вік не внесено – 86 пацієнтів.

У НСЗУ наголосили, що надлишкова вага та ожиріння є ключовими факторами ризику розвитку хронічних неінфекційних хвороб, включно з серцево-судинними захворюваннями (гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарда, інсульт) та цукровим діабетом 2 типу.

"Надлишкова вага впливає на артеріальний тиск, порушує ліпідний та вуглеводний обмін, формує інсулінорезистентність, збільшує навантаження на серце та судини, підвищує ризик судинних ускладнень. Більшість цих станів можуть тривалий час розвиватися без виражених симптомів", – йдеться у повідомленні.

За даними НСЗУ, ці цифри свідчать про масштабність фактору ризику та необхідність системної профілактики як серед дорослих, так і дітей.

"Саме тому необхідний регулярний контакт із сімейним лікарем, щоб вчасно виявити метаболічні порушення – до розвитку хронічних станів та ускладнень", – наголосили в НСЗУ.

Нагадаємо, 1 січня 2026 року стартував скринінг здоров’я 40+ в Дії. Це програма раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем ментального здоровʼя.

За даними прем’єр-міністра України Юлії Свириденко, держава вже нарахувала 108 мільйонів гривень на рахунки 54 тисячам українців, які зареєструвалися для проходження обстеження.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна українці лікарі здоров`я НСЗУ ожиріння
Смерть 55-річної жінки на Тернопільщині: поліція розслідує дії лікарів
04 березня 2026, 20:14
167 тисяч випадків ГРВІ за тиждень: у яких регіонах найбільше хворих
04 березня 2026, 19:54
На Миколаївщині скажений пес напав на людей
01 березня 2026, 13:55
Всі новини »
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
У Києві чоловік викинувся з вікна багатоповерхівки
05 березня 2026, 15:26
Відбувся великий обмін полоненими між Україною та РФ
05 березня 2026, 14:54
Від 3 до 24 тисяч доларів: у різних регіонах України ліквідували ще 10 "ухилянтських схем"
05 березня 2026, 14:50
Військово-морські сили України збили над Чорним морем російський вертоліт вартістю $1,5 млн
05 березня 2026, 14:44
Труханів і Венеціанський острови у центрі скандалу: директора КП "Плесо" судитимуть
05 березня 2026, 14:41
На Миколаївщині знищили бойову частину ворожого "Шахеда"
05 березня 2026, 14:27
Човен, весла та $4000: на Закарпатті затримали організатора переправи через Тису
05 березня 2026, 14:13
Мільйонні махінації з кабелями Укрзалізниці: нардеп Бондар постане перед судом
05 березня 2026, 13:57
У Житомирі жінка під час сварки вирішила спалити куму
05 березня 2026, 13:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Остап Дроздов
Віталій Портніков
Віктор Шлінчак
Всі блоги »