Понад мільйон українців мають ожиріння або надлишкову вагу – НСЗУ

В Україні понад 1 млн пацієнтів отримали діагноз "ожиріння" або "надлишкова вага"

Про це повідомила Національна служба здоров’я України (НСЗУ), передає RegioNews.

За даними Єдиної системи охорони здоров’я станом на 3 березня 2026 року серед людей, які мають такий діагноз:

до 18 років – 130 690 пацієнтів;

старше 18 років – 870 464 пацієнти;

вік не внесено – 86 пацієнтів.

У НСЗУ наголосили, що надлишкова вага та ожиріння є ключовими факторами ризику розвитку хронічних неінфекційних хвороб, включно з серцево-судинними захворюваннями (гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарда, інсульт) та цукровим діабетом 2 типу.

"Надлишкова вага впливає на артеріальний тиск, порушує ліпідний та вуглеводний обмін, формує інсулінорезистентність, збільшує навантаження на серце та судини, підвищує ризик судинних ускладнень. Більшість цих станів можуть тривалий час розвиватися без виражених симптомів", – йдеться у повідомленні.

За даними НСЗУ, ці цифри свідчать про масштабність фактору ризику та необхідність системної профілактики як серед дорослих, так і дітей.

"Саме тому необхідний регулярний контакт із сімейним лікарем, щоб вчасно виявити метаболічні порушення – до розвитку хронічних станів та ускладнень", – наголосили в НСЗУ.

Нагадаємо, 1 січня 2026 року стартував скринінг здоров’я 40+ в Дії. Це програма раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем ментального здоровʼя.

За даними прем’єр-міністра України Юлії Свириденко, держава вже нарахувала 108 мільйонів гривень на рахунки 54 тисячам українців, які зареєструвалися для проходження обстеження.