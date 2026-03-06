150 постраждалих від укусів змій у 2025 році: де найбільше випадків
У 2025 році в Україні було зареєстровано 150 випадків звернень по медичну допомогу через укуси змій
Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.
Зазначається, що серед постраждалих – 48 дітей.
Географія випадків за областями:
- Львівська – 42;
- Дніпропетровська – 35;
- Полтавська – 17;
- Житомирська – 13;
- Закарпатська – 11;
- Рівненська – 8;
- Волинська – 7;
- Черкаська – 5;
- Чернівецька – 3;
- Запорізька та Сумська – по 2;
- Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Одеська, Херсонська – по 1.
Що треба знати про змій
- Смертельно отруйних змій в Україні немає
Є три види отруйних гадюк: степова, звичайна та Нікольського. Їхні укуси зазвичай не смертельні для здорової дорослої людини.
- Змії не нападають першими. Вони захищаються, якщо їх потривожити
Якщо ви побачили змію – не робіть різких рухів, не намагайтеся її прогнати, просто дочекайтеся, поки вона піде сама.
- Де можна натрапити на змію
Змії активні з квітня до пізньої осені, взимку вони впадають у сплячку.
Часто зустрічаються: заболочені місцевості, зарослі озера та ставки, гори, степи, будівельні звалища.
Змії ховаються під старими пнями, копицями сіна, камінням або стовбурами повалених дерев.
У сонячну погоду плазуни гріються на пеньках, стежках та відкритих ділянках.
Як відомо, в липні 2025 року на Львівщині 86-річного чоловіка госпіталізували після укусу гадюки. Медики оцінили його стан як середньої тяжкості.