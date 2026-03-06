12:20  06 березня
06 березня 2026, 13:55

150 постраждалих від укусів змій у 2025 році: де найбільше випадків

06 березня 2026, 13:55
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У 2025 році в Україні було зареєстровано 150 випадків звернень по медичну допомогу через укуси змій

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що серед постраждалих – 48 дітей.

Географія випадків за областями:

  • Львівська – 42;
  • Дніпропетровська – 35;
  • Полтавська – 17;
  • Житомирська – 13;
  • Закарпатська – 11;
  • Рівненська – 8;
  • Волинська – 7;
  • Черкаська – 5;
  • Чернівецька – 3;
  • Запорізька та Сумська – по 2;
  • Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Одеська, Херсонська – по 1.

Що треба знати про змій

  • Смертельно отруйних змій в Україні немає

Є три види отруйних гадюк: степова, звичайна та Нікольського. Їхні укуси зазвичай не смертельні для здорової дорослої людини.

  • Змії не нападають першими. Вони захищаються, якщо їх потривожити

Якщо ви побачили змію – не робіть різких рухів, не намагайтеся її прогнати, просто дочекайтеся, поки вона піде сама.

  • Де можна натрапити на змію

Змії активні з квітня до пізньої осені, взимку вони впадають у сплячку.

Часто зустрічаються: заболочені місцевості, зарослі озера та ставки, гори, степи, будівельні звалища.

Змії ховаються під старими пнями, копицями сіна, камінням або стовбурами повалених дерев.

У сонячну погоду плазуни гріються на пеньках, стежках та відкритих ділянках.

Як відомо, в липні 2025 року на Львівщині 86-річного чоловіка госпіталізували після укусу гадюки. Медики оцінили його стан як середньої тяжкості.

