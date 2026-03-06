Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 6 березня РФ атакувала Україну 141 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 100 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 111 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на одній локації.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, в ніч на 6 березня ворог атакував РСЗВ "Ураган", безпілотниками та артилерією три райони Дніпропетровщини. Дістали поранення три людини.