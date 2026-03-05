Військово-морські сили України збили над Чорним морем російський вертоліт вартістю $1,5 млн

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Військовослужбовці Військово-морських сил ЗСУ знищили над акваторією Чорного моря ворожий вертоліт. Йдеться про російський багатофункціональний вертоліт Ка-27

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Як зазначається, силами та засобами Військово-морських сил Збройних сил України над акваторією Чорного моря знищено ворожий корабельний протичовновий вертоліт Ка-27, ідеться в повідомленні ВМС.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили 235 літаків та 348 гелікоптерів.

Нагадаємо, протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 900 окупантів, 6 танків, 7 бронемашин та 41 артилерійську систему.