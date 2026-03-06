РФ надає Ірану координати цілей для атаки на американські сили на Близькому Сході

В американських медіа з'явилася сенсаційна інформація, що російські агресори надають Ірану координати цілей для атаки на американські сили на Близькому Сході, що ознакою того, що супротивник США прямо зараз бере участь у війні проти США

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Йдеться про те, що з початку війни російські офіційні структури передали Ірану місця розташування військових США, включаючи військові кораблі та літаки... Якщо в Білому домі це не викличе адекватну реакцію, то тоді рішучість Президента США Дональда Трампа буде поставлена американськими виборцями під сумнів напередодні проміжних виборів у листопаді цього року. Треба реагувати асиметрично: на українсько-російському напрямі. І нарешті почати Дональду Трампу та Адміністрації тиснути на Кремль, а не оці заяви пана Стіва Віткоффа, що все йде за планом і переговори тривають, як і раніше.

