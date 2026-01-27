18:45  27 січня
27 січня 2026, 20:30

Зеленський готовий до особистої зустрічі з Путіним

27 січня 2026, 20:30
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Володимир Зеленський готовий особисто зустрітися з Володимиром Путіним щодо питань територій та Запорізької АЕС

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявив глава МЗС Андрій Сибіга, передає RegioNews.

За словами дипломата, дотепер в рамках мирного процесу найпроблемнішими залишаються два запитання: територіальне та контролю над ЗАЕС.

"Саме для їхнього вирішення президент готовий зустрітися з Путіним і це обговорювати", – зазначив Сибіга.

Як відомо, Володимир Зеленський у жовтні 2022 року ввів у дію рішення РНБО, яке констатує неможливість переговорів із Володимиром Путіним, що стало відповіддю на спробу анексії українських територій. Це рішення забороняє будь-які перемовини з поточним керівником РФ, але не переговори з Росією загалом.

Раніше Трамп заявив, що Зеленський, а не Путін, гальмує потенційну мирну угоду. Водночас президент України вважає, що українська сторона робить для настання миру все, але мирна угода поки що готова на 90%.

