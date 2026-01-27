Зеленский готов к личной встрече с Путиным

иллюстративное фото: из открытых источников

Владимир Зеленский готов лично встретиться с Владимиром Путиным по вопросам территорий и Запорожской АЭС

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил глава МИД Андрей Сибига, передает RegioNews.

По словам дипломата, до сих пор в рамках мирного процесса наиболее проблемными остаются два вопроса: территориальный и контроль над ЗАЭС.

"Именно для их решения президент готов встретиться с Путиным и обсуждать это", – отметил Сибига.

Как известно, Владимир Зеленский в октябре 2022 года ввел в действие решение СНБО, констатирующее невозможность переговоров с Владимиром Путиным, что стало ответом на попытку аннексии украинских территорий. Это решение запрещает какие-либо переговоры с текущим руководителем РФ, но не переговоры с Россией в целом.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский, а не Путин, тормозит потенциальное мирное соглашение. В то же время президент Украины считает, что украинская сторона делает для наступления мира все, но мирное соглашение пока готово на 90%.