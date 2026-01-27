18:45  27 января
В Украину идет потепление до +14 градусов
17:54  27 января
Появились новые подробности расстрела полицейских в Черкасской области
17:25  27 января
Россияне атаковали пассажирский поезд в Харьковской области
27 января 2026, 20:30

Зеленский готов к личной встрече с Путиным

27 января 2026, 20:30
иллюстративное фото: из открытых источников
Владимир Зеленский готов лично встретиться с Владимиром Путиным по вопросам территорий и Запорожской АЭС

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил глава МИД Андрей Сибига, передает RegioNews.

По словам дипломата, до сих пор в рамках мирного процесса наиболее проблемными остаются два вопроса: территориальный и контроль над ЗАЭС.

"Именно для их решения президент готов встретиться с Путиным и обсуждать это", – отметил Сибига.

Как известно, Владимир Зеленский в октябре 2022 года ввел в действие решение СНБО, констатирующее невозможность переговоров с Владимиром Путиным, что стало ответом на попытку аннексии украинских территорий. Это решение запрещает какие-либо переговоры с текущим руководителем РФ, но не переговоры с Россией в целом.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский, а не Путин, тормозит потенциальное мирное соглашение. В то же время президент Украины считает, что украинская сторона делает для наступления мира все, но мирное соглашение пока готово на 90%.

