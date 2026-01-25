15:41  25 січня
25 січня 2026, 17:19

У Білорусі шпіц Лукашенка має більше прав, ніж сам народ – Зеленський

25 січня 2026, 17:19
Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський заявив, що Білорусь досі змушена існувати як російське генерал-губернаторство, де навіть собаці самопроголошеного президента Олександра Лукашенка залишено більше прав, ніж народу

Про це він сказав під час виступу у Литві з нагоди річниці Січневого повстання, передає RegioNews.

"Поки що білому шпіцу Лукашенка залишено більше прав, ніж народу Білорусі, на жаль. Був шанс у 2020 році, щоб це змінити, і, впевнений, буде ще шанс. Але тоді підтримки для білорусів було просто недостатньо, а тепер ми всі відчуваємо, наскільки складніше, дорожче й небезпечніше стало для всіх через залежність Білорусі від Москви", – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що для Європи важливо "не втратити жоден із народів, які живуть свободою" та "не втрачати час".

"Повстання білорусів мало перемогти у 2020 році, щоб зараз не було загроз. Європа та світ мали б підтримати народ, який воював, і історія була б іншою – безпечнішою", – додав президент.

Зеленський також звернувся до білорусів: "Ви європейський народ, який буде разом з усіма нашими народами в об'єднаній вільній Європі. Європі мирній, Європі сильній. Вас не стерти. Нас усіх не стерти".

Він подякував білоруським добровольцям, які воюють заради незалежності України та історичного шансу для своєї держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 жовтня 2025 року в Білорусі розпочалася термінова перевірка бойової готовності армії.

Читайте також: Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі

