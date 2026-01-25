У Білорусі шпіц Лукашенка має більше прав, ніж сам народ – Зеленський

Фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський заявив, що Білорусь досі змушена існувати як російське генерал-губернаторство, де навіть собаці самопроголошеного президента Олександра Лукашенка залишено більше прав, ніж народу

Про це він сказав під час виступу у Литві з нагоди річниці Січневого повстання, передає RegioNews.

"Поки що білому шпіцу Лукашенка залишено більше прав, ніж народу Білорусі, на жаль. Був шанс у 2020 році, щоб це змінити, і, впевнений, буде ще шанс. Але тоді підтримки для білорусів було просто недостатньо, а тепер ми всі відчуваємо, наскільки складніше, дорожче й небезпечніше стало для всіх через залежність Білорусі від Москви", – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що для Європи важливо "не втратити жоден із народів, які живуть свободою" та "не втрачати час".

"Повстання білорусів мало перемогти у 2020 році, щоб зараз не було загроз. Європа та світ мали б підтримати народ, який воював, і історія була б іншою – безпечнішою", – додав президент.

Зеленський також звернувся до білорусів: "Ви європейський народ, який буде разом з усіма нашими народами в об'єднаній вільній Європі. Європі мирній, Європі сильній. Вас не стерти. Нас усіх не стерти".

Він подякував білоруським добровольцям, які воюють заради незалежності України та історичного шансу для своєї держави.

