Зеленський пояснив, коли Україна скасує воєнний стан

Володимир Зеленський заявив, що війна з Росією не завершиться, поки Україна не отримає дієві гарантії безпеки. До цього моменту також неможливе завершення воєнного стану в країні

Про це інформує "Українська правда" із посиланням на слова глави держави під час онлайн-спілкування зі ЗМІ на шляху зі США, передає RegioNews.

На запитання, чи можливе скасування воєнного стану під час перемир’я, Зеленський відповів:

"Передусім, ми всі хочемо, щоб війна закінчилась, і тоді завершиться дія воєнного стану. І саме тільки так. Але завершення воєнного стану буде в момент, коли в Україні з'являться гарантії безпеки. Без гарантій безпеки реально ця війна не закінчиться, ми не зможемо визнати, що вона закінчилась, тому що може бути ризик з таким сусідом повторної агресії."

Президент уточнив, що під гарантіями безпеки мається на увазі моніторинг і присутність міжнародних партнерів на території України.

Зеленський також зазначив, що рішення про закінчення війни залежатиме від позиції командування української армії.

"Вони повинні сказати, що вся інфраструктура країни готова, щоб скасовувати воєнний стан", – додав глава держави.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила рішення щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до лютого 2026 року.

Довідка

Воєнний стан в Україні діє з 24 лютого 2022 року – з початку повномасштабного вторгнення Росії. Його запроваджують указом президента та затверджує Верховна Рада.

Під час воєнного стану обмежуються деякі права громадян, зокрема пересування, свобода зібрань і діяльність політичних партій.

При цьому не можна припинити повноваження Верховної Ради, уряду, судів чи омбудсмена, вносити зміни до Конституції чи проводити вибори.

Загальна мобілізація також триває з лютого 2022 року. Вона передбачає призов військовозобов'язаних, резервістів і добровольців до Збройних сил та інших військових формувань для оборони держави.

Кожне продовження воєнного стану та мобілізації ухвалюють на 90 діб.

