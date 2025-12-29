13:20  29 грудня
На Дніпропетровщині легковик на смерть збив велосипедиста
Побиття підлітка у вінницькому ТЦ: ще двом хлопцям оголосили підозру
На Закарпатті загорілася магістральна газова труба
UA | RU
29 грудня 2025, 11:37

Зеленський пояснив, коли Україна скасує воєнний стан

29 грудня 2025, 11:37
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Володимир Зеленський заявив, що війна з Росією не завершиться, поки Україна не отримає дієві гарантії безпеки. До цього моменту також неможливе завершення воєнного стану в країні

Про це інформує "Українська правда" із посиланням на слова глави держави під час онлайн-спілкування зі ЗМІ на шляху зі США, передає RegioNews.

На запитання, чи можливе скасування воєнного стану під час перемир’я, Зеленський відповів:

"Передусім, ми всі хочемо, щоб війна закінчилась, і тоді завершиться дія воєнного стану. І саме тільки так. Але завершення воєнного стану буде в момент, коли в Україні з'являться гарантії безпеки. Без гарантій безпеки реально ця війна не закінчиться, ми не зможемо визнати, що вона закінчилась, тому що може бути ризик з таким сусідом повторної агресії."

Президент уточнив, що під гарантіями безпеки мається на увазі моніторинг і присутність міжнародних партнерів на території України.

Зеленський також зазначив, що рішення про закінчення війни залежатиме від позиції командування української армії.

"Вони повинні сказати, що вся інфраструктура країни готова, щоб скасовувати воєнний стан", – додав глава держави.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила рішення щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до лютого 2026 року.

Довідка

Воєнний стан в Україні діє з 24 лютого 2022 року – з початку повномасштабного вторгнення Росії. Його запроваджують указом президента та затверджує Верховна Рада.

Під час воєнного стану обмежуються деякі права громадян, зокрема пересування, свобода зібрань і діяльність політичних партій.

При цьому не можна припинити повноваження Верховної Ради, уряду, судів чи омбудсмена, вносити зміни до Конституції чи проводити вибори.

Загальна мобілізація також триває з лютого 2022 року. Вона передбачає призов військовозобов'язаних, резервістів і добровольців до Збройних сил та інших військових формувань для оборони держави.

Кожне продовження воєнного стану та мобілізації ухвалюють на 90 діб.

29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
