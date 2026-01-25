10:26  25 січня
The Times: Путін може застосувати хімічну зброю, якщо війна затягнеться

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У разі затяжного конфлікту в Україні російський диктатор Володимир Путін може вдатися до використання хімічної зброї масового ураження

Про це повідомляє The Times, передає RegioNews.

За інформацією видання, окупаційні підрозділи РФ уже застосовували хлорпікрін – задушливу речовину, вперше використану під час Першої світової війни. Західні чиновники стурбовані тим, що це ще не весь арсенал Росії.

Хоча Кремль неодноразово погрожував ядерною зброєю, Путін поки що не коментує можливість застосування хімічної зброї. Експерти попереджають, що використання, наприклад, "Новачк" може спричинити загибель тисяч людей та мати серйозні міжнародні наслідки.

Колишній командувач Об'єднаним командуванням збройних сил Великої Британії Генерал сер Річард Барронс зауважує, що застосування таких речовин приверне увагу світової спільноти, спричинить політичну ізоляцію Росії і навіть може бути небезпечним для власних військ через зміну напрямку вітру.

Однак, за словами Барронса, спокуса використовувати таку зброю може виникнути, "якщо ви опинитеся в ситуації, коли ставки надзвичайно високі, коли на кону стоїть виживання країни".

Нагадаємо, у березні 2025 року підрозділи радіаційної, хімічної і бактеріологічної розвідки Сил підтримки зафіксували 767 випадків застосування РФ боєприпасів, що містять небезпечні сполуки

Раніше повідомлялося, що РФ активно застосовує хімічну зброю проти ЗСУ на Бахмутському напрямку.

Що таке хімічна зброя: види та дія на організм

Хімічна зброя включає токсини та отруйні речовини, що атакують організм людини.

  • Задушливі речовини (наприклад, фосген) – ушкоджують легені та дихальну систему.
  • Шкірно-наривні речовини (наприклад, іприт) – обпікають шкіру та можуть засліпити.
  • Нервово-паралітичні речовини – блокують передачу сигналів від мозку до м'язів; навіть невелика доза смертельна.

Всі ці речовини можуть застосовуватися у артилерійських снарядах, бомбах та ракетах, але їх використання суворо заборонено міжнародною Конвенцією.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

