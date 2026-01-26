08:58  26 січня
Катався на скайсерфінгу: у Києві чоловік провалився під лід
07:50  26 січня
На Харківщині Ford після заносу залетів на припаркований автомобіль
18:14  25 січня
Сніг, ожеледь і дощі в Україні: прогноз погоди на найближчі дні
26 січня 2026, 08:46

Папа Римський закликав світ припинити війну в Україні

26 січня 2026, 08:46
Фото: з відкритих джерел
Папа Римський Лев XIV під час недільної молитви закликав світ активізувати зусилля для припинення війни в Україні

Про це повідомляє Vatican News, передає RegioNews.

Звертаючись до вірян на площі Святого Петра, понтифік закликав молитися за мир у світі, особливо в Україні, на Близькому Сході та в інших регіонах, де війна щодня забирає життя й руйнує долі людей.

Говорячи про Україну, Лев XIV зазначив, що країна й надалі зазнає безперервних атак, які залишають цивільне населення в умовах гуманітарної кризи, зокрема на тлі зимових холодів.

"Я з сумом стежу за тим, що відбувається, я поруч з тими, хто страждає, і молюся за них", – сказав глава Ватикану.

Папа Римський підкреслив, що тривалий конфлікт має дедалі важчі наслідки для мирних жителів, поглиблює розкол між народами та віддаляє можливість справедливого й тривалого миру.

"Я закликаю всіх активізувати свої зусилля для припинення війни", – наголосив Лев XIV.

Це не перший публічний заклик понтифіка покласти край війні в Україні. У своєму першому різдвяному зверненні на площі Святого Петра він просив, щоб "затих гул зброї" та закликав РФ і Україну до щирого та поважного діалогу за підтримки міжнародної спільноти.

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський Лев XIV звернувся із закликом до Росії зупинити атаки на енергетичну інфраструктуру України, наголосивши на стражданнях цивільного населення.

