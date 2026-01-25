РФ за тиждень випустила понад 1700 дронів і сотні ракет – б'ють по енергетиці

Фото: ДНС Харківщини

За останні сім днів російські війська здійснили понад 1700 ударів безпілотниками, застосували 1380 керованих авіаційних бомб та 69 ракет різних типів

передає RegioNews.

"Головні мішені, куди бʼє Росія зараз, – наша енергетика, критична інфраструктура, житлові будинки… Кожен масований удар Росії може стати руйнівним. Тому ракети до систем ППО потрібні щодня, і ми продовжуємо працювати з Америкою та Європою, щоб було більше захисту неба", – зазначив президент.

Зеленський додав, що у неділю планує зустрітися з партнерами у Вільнюсі, щоб посилити обороноздатність України.

Нагадаємо, в ніч на 25 січня окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М або ракетами С-300, а також 102 БпЛА. Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на одній локації.

