Графіки відключень на 13 березня: коли будемо без світла у п’ятниця

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У п’ятницю, 13 березня, в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень, а з 17:00 до 23:00 – графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

В компанії нагадують, що головна причина запровадження обмежень – це наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, за чотири роки РФ здійснила майже 6 тисяч атак на енергосистему України. Енергетична галузь зазнала значних втрат.