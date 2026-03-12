20:49  12 березня
Завтра в Україні прогнозують суху, сонячну і теплу погоду
20:11  12 березня
У Харкові 6 дітей провалились під кригу
19:25  12 березня
В Одесі люди можуть залишитись без питної води
UA | RU
UA | RU
12 березня 2026, 19:39

Графіки відключень на 13 березня: коли будемо без світла у п’ятниця

12 березня 2026, 19:39
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У п’ятницю, 13 березня, в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень, а з 17:00 до 23:00 – графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

В компанії нагадують, що головна причина запровадження обмежень – це наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, за чотири роки РФ здійснила майже 6 тисяч атак на енергосистему України. Енергетична галузь зазнала значних втрат.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Укрэнерго відключення світла економіка війна енергетика
В Одесі люди можуть залишитись без питної води
12 березня 2026, 19:25
У Запоріжжі тисячі абонентів залишилися без світла і теплопостачання після російської атаки
12 березня 2026, 18:49
Для закінчення війни США мають тиснути на Росію, а не на мене, – Зеленський
12 березня 2026, 09:44
Всі новини »
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Завтра в Україні прогнозують суху, сонячну і теплу погоду
12 березня 2026, 20:49
Хотів знайти роботу: на Прикарпатті "роботодавець" пограбував чоловіка
12 березня 2026, 20:15
У Харкові 6 дітей провалились під кригу
12 березня 2026, 20:11
В Одесі люди можуть залишитись без питної води
12 березня 2026, 19:25
У Запоріжжі тисячі абонентів залишилися без світла і теплопостачання після російської атаки
12 березня 2026, 18:49
На Львівщині судитимуть працівника ТЦК, який під час перевірки документів побив чоловіка
12 березня 2026, 18:24
Психологиня розповіла, як сказати "ні" і не відчувати провину
12 березня 2026, 17:42
На боці росіян у проти України воював італієць, якого судили за педофілію
12 березня 2026, 17:35
Сподівався на соцвиплати: на Житомирщині аферисти вкрали останні гроші пенсіонера
12 березня 2026, 17:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Юрій Касьянов
Анатолій Амелін
Всі блоги »