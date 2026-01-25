12:53  24 січня
На Харківщині автівка вилетіла з дороги та перекинулась: загинула двомісячна дитина, є постраждалі
14:17  24 січня
На Львівщині на АЗС під час заправки авто побилися четверо чоловіків
12:24  24 січня
Кинув коктейль Молотова у квартиру: на Житомирщині чоловік намагався спалити жінку з дитиною
UA | RU
UA | RU
25 січня 2026, 09:09

РФ атакувала Україну понад 100 дронами та ракетами: є влучання

25 січня 2026, 09:09
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 25 січня окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М або ракетами С-300, а також 102 БпЛА

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 силами протиповітряної оборони було збито або подавлено 87 ворожих безпілотників на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на одній локації.

Інформація щодо наслідків застосування двох ворожих ракет наразі уточнюється.

Нагадаємо, 24 січня внаслідок нічного російського ракетно-дронового удару у Києві одна людина загинула, щонайменше четверо поранені. Пошкоджена кондитерська фабрика, сталася пожежа на території гаражного кооперативу.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна окупація окупанти атака ППО російська армія ракета
Кількість постраждалих внаслідок дробового удару по Харкову знову зросла
24 січня 2026, 13:50
Через обстріл Києва майже 6000 будинків залишились без опалення
24 січня 2026, 10:55
У Києві після масованої атаки РФ знеструмлені 88 тисяч родин
24 січня 2026, 09:56
Всі новини »
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
У Києві без опалення залишаються 1676 багатоповерхівок – Кличко
25 січня 2026, 09:28
На Київщині зіткнулися дві вантажівки: виникла пожежа, є загиблий та травмований
24 січня 2026, 19:05
На Закарпатті ремонтника автівок затримали на продажі гуманітарних машин для ЗСУ
24 січня 2026, 18:34
На Вінниччині через вибух газового балона загинула жінка
24 січня 2026, 17:58
На Полтавщині зіткнулися Lexus і Nissan: постраждали дві водійки
24 січня 2026, 17:19
Продовження можливе наступного тижня: Зеленський розповів про результати переговорів України, США та РФ
24 січня 2026, 16:40
У Києві відновили водопостачання на лівому березі міста
24 січня 2026, 16:19
В Абу-Дабі завершились перемовини України, США та РФ
24 січня 2026, 15:39
Виведення 2 млрд грн: ДТЕК Ахметова достроково розриває договір із "Енергоатомом"
24 січня 2026, 14:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Андрій Герус
Юрій Чевордов
Остап Дроздов
Всі блоги »