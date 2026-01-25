РФ атакувала Україну понад 100 дронами та ракетами: є влучання

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 25 січня окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М або ракетами С-300, а також 102 БпЛА

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 силами протиповітряної оборони було збито або подавлено 87 ворожих безпілотників на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на одній локації.

Інформація щодо наслідків застосування двох ворожих ракет наразі уточнюється.

Нагадаємо, 24 січня внаслідок нічного російського ракетно-дронового удару у Києві одна людина загинула, щонайменше четверо поранені. Пошкоджена кондитерська фабрика, сталася пожежа на території гаражного кооперативу.

