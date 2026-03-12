В Одесі люди можуть залишитись без питної води

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Жителі Одеси можуть залишитися без питної води через забруднення Дністра після удару по ГЕС 7 березня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

У міністерстві нагадали, що 10 березня після ракетно-дронової атаки рф по Україні у річці Дністер було виявлено плями технічних масел у районі села Лядова Яришівської сільської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області.

За попередніми даними, забруднення Дністра можливо пов’язане з витоком ракетного палива у районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області, що сталося внаслідок атаки рф 7 березня 2026 року. Забруднення поширилося вниз за течією річки, зокрема у районі села Наславча Республіки Молдова.

"Мінекономіки розглядає цей інцидент як черговий прояв екологічної агресії рф, що створює загрозу транскордонній водній безпеці та потребує належної міжнародної правової оцінки. росія вкотре підтверджує, що є державою-терористом, яка веде війну не лише проти України, а й проти довкілля. Ураження енергетичної інфраструктури спричинило витік технічних масел у Дністер, що створило транскордонну екологічну загрозу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, всередині лютого 2026 року внаслідок російської атаки частина Одеси залишилась без води. Крім того, РФ регулярно обстрілює інфраструктуру Одещини.