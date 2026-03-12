20:49  12 березня
Завтра в Україні прогнозують суху, сонячну і теплу погоду
20:11  12 березня
У Харкові 6 дітей провалились під кригу
19:25  12 березня
В Одесі люди можуть залишитись без питної води
UA | RU
UA | RU
12 березня 2026, 19:25

В Одесі люди можуть залишитись без питної води

12 березня 2026, 19:25
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Жителі Одеси можуть залишитися без питної води через забруднення Дністра після удару по ГЕС 7 березня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

У міністерстві нагадали, що 10 березня після ракетно-дронової атаки рф по Україні у річці Дністер було виявлено плями технічних масел у районі села Лядова Яришівської сільської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області.

За попередніми даними, забруднення Дністра можливо пов’язане з витоком ракетного палива у районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області, що сталося внаслідок атаки рф 7 березня 2026 року. Забруднення поширилося вниз за течією річки, зокрема у районі села Наславча Республіки Молдова.

"Мінекономіки розглядає цей інцидент як черговий прояв екологічної агресії рф, що створює загрозу транскордонній водній безпеці та потребує належної міжнародної правової оцінки. росія вкотре підтверджує, що є державою-терористом, яка веде війну не лише проти України, а й проти довкілля. Ураження енергетичної інфраструктури спричинило витік технічних масел у Дністер, що створило транскордонну екологічну загрозу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, всередині лютого 2026 року внаслідок російської атаки частина Одеси залишилась без води. Крім того, РФ регулярно обстрілює інфраструктуру Одещини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Одеса вода Одеська область Мінекономіки
"Відкати" на каналізації: на Одещині чиновники вимагали від підприємця десятки тисяч хабарів
12 березня 2026, 14:20
"Бізнес" на квартирах померлих: в Одесі правоохоронця викрили на привласненні нерухомості
12 березня 2026, 10:59
Всі новини »
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Завтра в Україні прогнозують суху, сонячну і теплу погоду
12 березня 2026, 20:49
Хотів знайти роботу: на Прикарпатті "роботодавець" пограбував чоловіка
12 березня 2026, 20:15
У Харкові 6 дітей провалились під кригу
12 березня 2026, 20:11
Графіки відключень на 13 березня: коли будемо без світла у п’ятниця
12 березня 2026, 19:39
У Запоріжжі тисячі абонентів залишилися без світла і теплопостачання після російської атаки
12 березня 2026, 18:49
На Львівщині судитимуть працівника ТЦК, який під час перевірки документів побив чоловіка
12 березня 2026, 18:24
Психологиня розповіла, як сказати "ні" і не відчувати провину
12 березня 2026, 17:42
На боці росіян у проти України воював італієць, якого судили за педофілію
12 березня 2026, 17:35
Сподівався на соцвиплати: на Житомирщині аферисти вкрали останні гроші пенсіонера
12 березня 2026, 17:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Юрій Касьянов
Анатолій Амелін
Всі блоги »