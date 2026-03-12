На Львівщині судитимуть працівника ТЦК, який під час перевірки документів побив чоловіка

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця Шевченківського районного ТЦК та СП у Львові

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, під час перевірки документів у одному з районів Львова група працівників ТЦК зупинила 56-річного місцевого жителя. Після цього виник конфлікт й один із військовослужбовців застосував до чоловіка фізичну силу та завдав сильного удару.

Працівники ТЦК утримували чоловіка за руки та силоміць посадили до службового автомобіля. При цьому військовослужбовець не увімкнув портативний відеореєстратор, яким був забезпечений.

Під час проходження військово-лікарської комісії у потерпілого діагностували перелом плечової кістки.

За скоєне працівнику ТЦК загрожує до 12 років позбавлення волі.

