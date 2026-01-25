РФ за неделю выпустила более 1700 дронов и сотни ракет – бьют по энергетике

Фото: ГНС Харьковщины

За последние семь дней российские войска совершили более 1700 ударов беспилотниками, применили 1380 управляемых авиационных бомб и 69 ракет разных типов

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

"Главные мишени, куда бьет Россия сейчас – наша энергетика, критическая инфраструктура, жилые дома… Каждый массированный удар России может стать разрушительным. Поэтому ракеты к системам ПВО нужны ежедневно, и мы продолжаем работать с Америкой и Европой, чтобы было больше защиты неба", – отметил президент.

Зеленский добавил, что в воскресенье планирует встретиться с партнерами в Вильнюсе, чтобы усилить обороноспособность Украины.

Напомним, в ночь на 25 января оккупанты атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М или ракетами С-300, а также 102 БпЛА. Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на одной локации.

