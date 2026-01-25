10:26  25 января
Восстановление УБД без бюрократии: что нужно знать военным
09:58  25 января
В роддоме Ровно в "Окне жизни" оставили новорожденного
09:28  25 января
В Киеве без отопления остаются 1676 многоэтажек – Кличко
UA | RU
UA | RU
25 января 2026, 10:51

РФ за неделю выпустила более 1700 дронов и сотни ракет – бьют по энергетике

25 января 2026, 10:51
Читайте також українською мовою
Фото: ГНС Харьковщины
Читайте також
українською мовою

За последние семь дней российские войска совершили более 1700 ударов беспилотниками, применили 1380 управляемых авиационных бомб и 69 ракет разных типов

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

"Главные мишени, куда бьет Россия сейчас – наша энергетика, критическая инфраструктура, жилые дома… Каждый массированный удар России может стать разрушительным. Поэтому ракеты к системам ПВО нужны ежедневно, и мы продолжаем работать с Америкой и Европой, чтобы было больше защиты неба", – отметил президент.

Зеленский добавил, что в воскресенье планирует встретиться с партнерами в Вильнюсе, чтобы усилить обороноспособность Украины.

Напомним, в ночь на 25 января оккупанты атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М или ракетами С-300, а также 102 БпЛА. Зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на одной локации.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война энергетика российская армия Зеленский Владимир дроны ракеты
РФ атаковала Украину более чем 100 дронами и ракетами: есть попадания
25 января 2026, 09:09
Ночная атака на Харьков: возросло количество пострадавших
24 января 2026, 11:48
Из-за обстрела Киева почти 6000 домов остались без отопления
24 января 2026, 10:55
Все новости »
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
The Times: Путин может применить химическое оружие, если война затянется
25 января 2026, 13:05
Волынянка обругала чиновницу в Facebook: что решил суд
25 января 2026, 12:40
Не Трамп, а Карни: главная неожиданность Давоса 2026
25 января 2026, 12:14
На Черниговщине "Герани" попали в ангары с зерном и дома
25 января 2026, 11:47
В Киеве обезвредили боевую часть ракеты "Искандер-М" возле жилых домов
25 января 2026, 11:22
Восстановление УБД без бюрократии: что нужно знать военным
25 января 2026, 10:26
В роддоме Ровно в "Окне жизни" оставили новорожденного
25 января 2026, 09:58
В Киеве без отопления остаются 1676 многоэтажек – Кличко
25 января 2026, 09:28
РФ атаковала Украину более чем 100 дронами и ракетами: есть попадания
25 января 2026, 09:09
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Виталий Портников
Андркй Герус
Юрий Чевордов
Все блоги »