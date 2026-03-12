У Запоріжжі тисячі абонентів залишилися без світла і теплопостачання після російської атаки

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Майже 16 тисяч абонентів залишилися без світла після російської атаки, ще понад 25 тисяч – без теплопостачання

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, наразі у місті тривають відновлювальні роботи.

Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя, що стався вдень 11 березня, 12 людей отримали травми різного ступеня тяжкості, з них 8 перебувають у медичних закладах.