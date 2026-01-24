Нічна атака на Харків: зросла кількість постраждалих
Кількість постраждалих після нічної атаки російських дронів по Харкову збільшилась
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
"Кількість постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки на Харків збільшилася до 27 осіб", – йдеться у повідомленні.
Медики надають всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, в ніч на 24 січня російська армія атакувала Харків безпілотниками. Зафіксовані 25 ударів по 10 локаціям. У небі над регіоном вночі спостерігалися понад 100 ворожих безпілотників.
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
На Харківщині автівка вилетіла з дороги та перекинулась: загинула двомісячна дитина, є постраждалі
24 січня 2026, 12:53Кинув коктейль Молотова у квартиру: на Житомирщині чоловік намагався спалити жінку з дитиною
24 січня 2026, 12:24Під час перемовин в Абу-Дабі Україна та РФ не наблизилися до компромісу, – Reuters
24 січня 2026, 11:17Через обстріл Києва майже 6000 будинків залишились без опалення
24 січня 2026, 10:55РФ вночі атакувала Україну "Цирконами", балістикою та крилатими ракетами: є влучання на 17 локаціях
24 січня 2026, 10:23У Києві після масованої атаки РФ знеструмлені 88 тисяч родин
24 січня 2026, 09:56Майже весь Чернігів залишився без світла через нічний обстріл
24 січня 2026, 09:29Наслідки масованої атаки на Харків: виникли пожежі, постраждали 19 людей
24 січня 2026, 09:08Масований удар по Києву: пошкоджена кондитерська фабрика, є загибла та поранені
24 січня 2026, 08:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі блоги »