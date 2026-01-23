19:08  23 січня
23 січня 2026, 19:30

Стало відомо, хто вніс заставу за Тимошенко

23 січня 2026, 19:30
фото: rbc.ua
Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко подякувала своїй команді за допомогу у зборі коштів, які були внесені як застава

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на звернення Тимошенко у соцмережі.

Вона заявила, що визначена судом сума застави була "непосильною", і її вдалося зібрати за допомогою членів партії.

Тимошенко висловила вдячність усім, хто долучився до збору коштів, наголосивши на важливості цієї підтримки для її подальшої діяльності.

Як відомо, 23 січня за Юлію Тимошенко внесли повну суму застави. Це 33 мільйони гривень, хоча кілька днів тому вона говорила про труднощі із процедурою через заблоковані рахунки. Проте згодом стали з'являтися повідомлення, що сплачують цю суму частинами.

Справа Тимошенко

Увечері 13 січня НАБУ та САП повідомили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на корупції. Водночас джерела "Української правди" повідомляли, що йдеться про лідерку фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Народний депутат Олексій Гончаренко також підтвердив, що йдеться саме про Тимошенко.

Антикорупційні органи заявили, що керівника фракції викрили на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів із фракцій, які вона не очолює, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

Вранці 14 січня співрозмовники УП у політичних колах повідомили про оголошення підозри голові фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Згодом сама Тимошенко підтвердила проведення обшуків в офісі партії, водночас заявивши, що відкидає всі звинувачення.

Згодом НАБУ і САП офіційно повідомили про оголошення підозри керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам на постійній основі.

Також НАБУ оприлюднило записи розмов, на яких, за версією слідства, лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко обговорює з невідомим народним депутатом систему оплати за конкретні голосування у Верховній Раді.

Батьківщина Юлія Тимошенко суд залог політика
